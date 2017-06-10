冠心病患者 可以吃点鱼油

核心提示：鱼油是常见的保健品，很多出国旅游的朋友回国都喜欢带一些鱼油制剂，价格不太贵，送人还很贴心。那么，到底吃鱼油效果有多大？能不能预防心脏病？

鱼油是常见的保健品，很多出国旅游的朋友回国都喜欢带一些鱼油制剂，价格不太贵，送人还很贴心。

那么，到底吃鱼油效果有多大？能不能预防心脏病？

最近，美国心脏协会在国际权威杂志《循环》(Circulation)上发表的文章对这个问题给出了权威解释。

对于已经得冠心病的患者来说，服用鱼油可以作为二级预防用药，对于预防心源性猝死、再发心肌梗死和脑卒中等心血管事件有好处。如果患有心力衰竭，心脏收缩功能下降(左室射血分数降低)，服用鱼油对于降低死亡率和住院率也是有好处的。

但是对于曾经发作过房颤的患者，鱼油是否能预防房颤再发尚不确定，而做了心脏手术后的房颤患者，也没有相关临床研究，因此目前不能确定这类患者使用鱼油的效果。

此外，对于没有心血管病的患者来说，包括普通人群或心血管疾病风险较高的人群(如糖尿病和糖尿病前期)，尚无确切的临床研究证据证明鱼油可以预防冠心病、脑卒中和房颤的发生，所以不推荐这类患者使用鱼油。当然，这类人群不推荐使用鱼油并不代表鱼油没有作用，只不过现有临床研究的证据还较少，还不足以支持这种推荐。