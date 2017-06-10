降血脂药需要调剂量吗？

核心提示：很多患者在服用降胆固醇药物的时候，并不会根据自己血脂控制的情况对服用的降胆固醇药物的剂量做出适时地调整，然而，这种做法其实是不对的。

很多患者在服用降胆固醇药物的时候，并不会根据自己血脂控制的情况对服用的降胆固醇药物的剂量做出适时地调整，然而，这种做法其实是不对的。

想要科学且有效地降低胆固醇，我们就应该经常去医院做相关的医学检查，及时了解自己的血脂水平，以便能根据自己的血脂水平适时地调整降胆固醇药物的用药剂量。

不过大家也不要太紧张，一般，服用降血脂的药物是不需要频繁更换的，因为降脂药与抗菌药物不同，是不会出现耐药的问题的。但是当患者服用的降脂药已经不能很好地控制血脂，并且已经出现了不良反应时，则需要遵医嘱进行降血脂药物的调整了。