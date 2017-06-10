心脏也会中风？夏季高发

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名医谈心第16期：脑卒中又称中风，流行病学研究表明，中国每年有150万～200万新发脑卒中的病例。目前，我国现存脑血管病患者700余万人，而这些患者当中约70%为缺血性卒中患者，他们有相当的比例伴有多种危险因素，是复发性卒中的高危个体。了解中风的危险因素，并给予一定的干预和治疗，可以预防和减少中风的发生，可以减少致残率和死亡率。