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心脏也会中风？夏季高发

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2017-06-10健康时报
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核心提示：你知道心脏也会中风吗？其实，心脏中风，是指人体感受风邪之后所表现出的心胸部位疼痛、憋闷、晕倒甚至猝死等症状。

　　你知道心脏也会中风吗？北京中医药大学东直门医院心内科主任王显主任解释，心脏中风，是指人体感受风邪之后所表现出的心胸部位疼痛、憋闷、晕倒甚至猝死等症状。

　　夏季心脏易“中风”

　　心脏中风有外风、内风和外风引动内风之分，外风就是机体感受六淫风邪，内风是体内阳气过盛、亢逆上犯所致，外风引动内风则是内外风邪相互作用，无论哪种形式，心脏中风最终导致胸痹心痛甚至猝死的发生。按照五行五脏理论，夏季对应于心，炎热夏季消耗人体阳气，更易引起心血管疾病的发生。

　　那什么样的人容易心脏中风呢？总的来说，在人体正气虚弱的情况下，容易出现心脏中风，中医认为“正气存内，邪不可干;邪之所凑，其气必虚”。具体来说，在机体抵抗力差、焦虑、抑郁、过度劳累等情况容易感受外风;阴虚、痰火体质的人容易出现内风;在炎热夏季，机体阴阳失调更易招惹风邪，从而外风引动内风而发病。

　　心脏中风痛遍全身

　　风善行数变，诡计多端，但有迹可循。如何判断心脏中风呢？一些蛛丝马迹千万别放过。没有原因突发胸痛或胸闷，胸痛时作时止，胸痛位置不固定，胸痛时保持特定姿势才能好些等等，如果出现这些症状，应立即呼叫120、999等急救系统，及时诊治。

　　“风性走窜”，心脏中风时，患者不仅感觉到胸部疼痛或不适，还会牵扯到身体的很多部位，如牙痛、头痛、脖子发紧、腹痛，甚至远离心脏部位的大拇趾也会疼痛不适，这些都可能是心脏中风先兆，表现为心绞痛心肌梗死甚至猝死。(本文首发自健康时报第1046期)

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