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你知道六个鲜为人知的心脏病诱因吗？

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2017-02-01凤凰网
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核心提示：对于心脏病诱因，大家只知道肥胖、高血压、糖尿病等相关常识，而一些鲜为人知的危险因素也会增加人们患上心脏病的可能性。

　　对于心脏病的风险因素，人们已经达成了共识。比如，肥胖、糖尿病和高血压会导致人们患上心脏病的风险增加；抽烟行为和惯于久坐的生活方式也是引发心脏病的危险因素。然而，一些鲜为人知的危险因素也会增加人们患上心脏病的可能性。

心脏病,心脏病诱因,你知道六个鲜为人知的心脏病诱因吗？

你知道六个鲜为人知的心脏病诱因吗？

　　下面是美国《赫芬顿邮报》近日介绍的六个鲜为人知的心脏病诱因。

　　一、突然间强烈爆发的愤怒感

　　澳大利亚悉尼大学的研究者近期对313例心脏病患者进行调查后发现：他们在强烈的愤怒感爆发后两个小时内心脏病发作的可能性会高出8.5倍。为了避免强烈的愤怒情绪引发心脏病，研究者建议吸烟者、血压或胆固醇升高者采取合理的策略来控制住自己的情绪。这些策略包括：列出引发愤怒感的热点问题，意识到身体在发怒期间所表现出来的预警迹象，掌握管理愤怒的技术，如分散注意力和放松。

　　二、急性焦虑

　　在同一项研究中，研究者还发现急性焦虑发作与两小时后心脏病发作风险增加9.5倍之间存在着相关性。强烈的愤怒感和急性焦虑之所以会导致心脏病发作的风险增加，可能是由于心率和血压上升、血管紧缩和血栓增加，它们都是心脏病的引发因素。因此，研究者建议心脏病高危患者主动避免引发焦虑或愤怒的活动，寻求解压训练，以控制愤怒和焦虑反应。

　　三、不同寻常的体力活动

　　每年冬天都会有成千上万的人在铲雪过程中受伤，其中最严重的损伤就是心脏。对于心脏功能虚弱的人来说，寒冷的空气、血管收缩和剧烈的体力活动形成了致命的组合杀手。研究人员发现：之前曾患有心脏病的人，患有高血压和高胆固醇的人，吸烟者和惯于久坐生活方式的人，在扫雪时心脏病发作的可能性更高。如果你打算去铲雪，美国心脏病协会建议人们频繁休息，并使用小号的铲子，以减少每次的抬雪量。同时，铲雪前后不要吃油腻的饮食和饮酒。更重要的是，人们应当学会倾听身体不适的信号，轻微的疼痛或不适有可能发展为胸部感觉到不舒服的压力和呼吸急促不安。

　　四、性生活

　　相似的，强度较大的性生活也会引发高危人群患上心脏病。一项宏分析对四项相关研究进行综合分析后发现：五六十岁的中年男性进行性生活会让他们心脏病发作的相对风险升高。幸运的是，由于性生活引发的心脏病其绝对数量微不足道，发病率小于1%。其部分原因在于：性生活的持续时间较短，而且性高潮只有10-15秒钟。性活动是身心健康的重要组成部分，它对大部分人还是有益无害的。为了把这一风险降到最低，美国心脏病协会的专家建议人们经常锻炼，以改善心脏健康状况。

　　五、药物滥用或酒精

　　滥用药物或酒精也会引起心脏病。尽管红葡萄酒对心脏的保护作用经常被吹捧，但美国心脏病协会承认饮酒过度会使得甘油三酯和血压水平上升，还会导致人们吃得太多。这些风险因素会导致心脏病和心脏性猝死。

　　六、饮食太油腻

　　美国退伍军人事务部的研究者在2000年发现：存在心脏病风险因素的人在大吃一顿后的两个小时里，心脏病发作的可能性会高出四倍。油腻的饮食会从多个方面引发心脏病。进食太多这一简单的行为会增加心率和血压，来自于食物的脂肪酸会进入血液，胰岛素升高会导致冠状动脉收缩。

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