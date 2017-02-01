一种薯类就能降压补血排毒

核心提示：红薯有“补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴”的功效，而紫薯作为红薯的衍生产品，紫薯除了具有红薯有的营养成分和保健效果外，还富含硒元素、铁元素和花青素。

红薯有“补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴”的功效，而紫薯作为红薯的衍生产品，紫薯除了具有红薯有的营养成分和保健效果外，还富含硒元素、铁元素和花青素。

紫薯的营养价值

1、抗疲劳、补血、排毒

紫薯含有丰富的蛋白质，18种易被人体消化吸收的氨基酸，维生素A、B、C等8种维生素和磷、铁等10多种天然矿物质元素。它是人体抗疲劳、补血的必要元素。

与红薯一样，紫薯也含丰富的纤维素，可促进排毒，改善消化道环境，预防胃肠道疾病。

2、吃紫薯降压不发胖

美国化学协会（ACS）一项新研究发现，每天吃紫薯可以降低高血压，而且不会发胖。

若不油炸、不加黄油，一只紫薯只有110卡路里，且还含多种有益健康的营养物质。紫薯最好的吃法是带皮烤熟或煮着吃。

3、预防甲状腺疾病

紫薯富含碘，这种营养素对甲状腺正常工作很关键。甲状腺出问题会导致人的情绪、能量供应等出状况。

紫薯营养价值高，不过在吃的时候，需要注意的是：

1、紫薯含碳水化合物较多，每次食用最好别超过200克。

2、紫薯不要空腹食，容易感觉烧心，建议可与含脂肪蛋白质丰富的食物同吃，如鸡蛋，或配合其他蔬菜食用。

3、发芽的紫薯有毒素。紫薯发芽，淀粉和糖都会降解为发芽所需的养分，降解过程中紫薯会释放一些毒素，导致紫薯易霉变腐烂(因淀粉分解作用水分增加了，易坏)。

紫薯的家常做法

1紫薯饭

主料：紫薯(一个)

辅料：大米(适量)

做法：

1、大米放入电饭煲内。

2、洗净大米之后加切成小块的紫薯。

3、按正常煮饭过程开始煮

4、熟了全部把米和紫薯彻底的捣鼓均匀即可食用。

2紫薯奶酪饼

主料：紫薯(适量)、糯米粉(适量)、面粉(适量)、芝麻(适量)

辅料：奶酪(适量)

做法：

1、紫薯去皮切块蒸熟。（微波炉高火十分钟或者蒸锅蒸熟都可以）。

2、加适量水用勺子压成紫薯泥（我是用微波炉蒸笼蒸的，所以比较干要加些水）。

3、加入糯米粉和面粉，喜欢吃甜的可以再加些糖。（糯米粉比面粉多一点）。

4、和成面团。分成一个个小面团，压扁包上奶酪。

5、包圆，粘上芝麻。平底锅倒少许油，小火煎熟即可。

3紫薯粥

主料：紫薯(3只)、大米(一碗)

做法：

1、大米要事先泡好一个小时

2、将泡好的大米放进煮锅中熬煮，等到大米煮开了花即可。

3、乘煮粥的时间把紫薯去皮，切块，放进蒸锅中蒸20分钟。

4、将蒸好的紫薯用勺子压成紫薯泥待用

5、等大米煮开了花，将紫薯泥放入锅内，大火煮，然后改小火慢煮，放入适当的糖

6、等粥变粘稠的时候可以把火关了，盖子盖上几分钟

7、配上榨菜炒蛋，好看又好吃

4紫薯银耳莲子羹

主料：紫薯(适量)

辅料：银耳(适量)、莲子(适量)

做法：

1、银耳提前泡发，冲洗掉灰尘等小杂质；莲子泡发、去芯，洗净。

2、将泡发的银耳去蒂，用手撕碎；紫薯洗净去皮切小丁。

3、银耳放入锅中加适量水，中火煮开，转小火慢煲。

4、半个小时后，银耳变软，汤汁渐稠.。

5、加入紫薯、莲子，中火煮开。

6、转小火继续煮约30分钟，汤汁浓稠，紫薯软糯时加入冰糖即可关火。

5紫薯手擀面

主料：紫薯(半个)、面粉(150g)、水(适量)

辅料：盐(适量)、鸡精(适量)、生抽(适量)、芝麻酱(适量)、香油(适量)、葱花(适量)

做法：

1、紫薯洗净，刨去外皮切块，加和紫薯等量的水打成糊

2、用滤网过滤出紫薯汁

3、面粉里面加入紫薯汁，揉成光滑的面团，盖上保鲜膜松弛半小时

4、然后擀成一张大圆面皮，表面撒上面粉防粘，卷起来

5、切成片，然后再撒些面粉抖开

6、锅里水烧热倒入面条，煮熟后用滤网捞起来

7、放在盘里，淋些香油拌匀，防止面团粘连，然后加调料

8、芝麻酱用温水调开，淋到面条上，撒上葱花就可以了